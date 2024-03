Cristiano Ronaldo estalló contra el árbitro tras la derrota de Portugal: “Pudránse todos...”

La selección que dirige Roberto Martínez perdió por primera vez desde que el español tomó las riendas. Su equipo se vio lento, falto de ideas y sin capacidad para imponerse al juego defensivo que propusieron los eslovenos.

En el primer tiempo no hubo ocasiones claras a gol, con la excepción de un agarrón que recibió Ronaldo y que para el árbitro fue simulación del delantero. La acción verdadera llegaría en el complemento, primero con un gol de Adam Cerin, y minutos despues con una jugada polémica en la que Cristiano cae dentro del area rival, el colegiado dice que no es penal y apenas once segundo después llegaría el segundo tanto para Eslovenia gracias a Timi Elsnik.

Con el encuentro finalizado, el ariete portugués se retiró muy molesto y mostró una actitud un tanto agresiva para con el cuarto árbitro por no cobrarle lo que consideraba dos claros penales a su favor.

Cristiano apuntó con el dedo al juez haciéndole saber su enojo por las supuestas faltas. “Pudránse, fueron dos penales seguidos”, fue la frase del delantero que se retiró en llamas hacia el vestidor.