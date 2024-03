Messi reafirma que no quería salir del Barcelona y cuándo será su retiro: “No estaba preparado para irme”

Llegada al Barcelona

“Para mí fue difícil cuando llegué a Barcelona. Era un niño y tenía que adaptarme a nuevos amigos, nuevo país, nueva ciudad, nueva gente, nuevo colegio... Me costó mucho al principio, pero pensaba que estaba haciendo lo que yo quería, jugar al fútbol, en un gran equipo como el Barcelona y eso me hizo poder seguir adelante, era impresionante y lo disfrutaba muchísimo. Siempre me han tratado muy bien en Barcelona, les estoy agradecido”.

La salida

“El cambio de salir al PSG fue muy difícil porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba seguir ahí, no quería salir. No estaba preparado para irme, fue todo muy rápido, debí rehacer mi vida de un día para otro. Conocí otra liga, otro club, un nuevo vestuario... Fue un cambio que no buscábamos y por eso costó al principio”.

Autocrítico

“Desde muy chiquito siempre fui autocrítico conmigo mismo, de hecho sigo siéndolo. Cada uno es libre de opinar, cuando la crítica es sobre fútbol no me molesta. Soy el primer autocrítico. No necesito que nadie me diga cuando hago las cosas bien o mal, soy el primero en pegarme cuando no me salen las cosas”.