Cristiano Ronaldo se burla de sus rivales y Al Nassr por fin gana su primer partido de 2026

La presión dio frutos de manera inmediata y marcó el rumbo de un partido que prometía espectáculo. La apertura del marcador llegó apenas al minuto 2, cuando <b>Saad Balobaid</b> desvió el balón hacia su propia portería tras un centro de <b>João Félix</b>, dejando sin opciones al guardameta del <b>Al Shabab</b>.El golpe anímico fue evidente y <b>Al Nassr</b> no tardó en capitalizarlo, ampliando la ventaja al 8' con una espectacular chilena de <b>Kingsley Coman</b> que desató la euforia en las gradas.Pese al dominio local, <b>Al-Shabab</b> reaccionó y comenzó a generar peligro. Al 28', <b>Yannick Carrasco</b> probó desde larga distancia con un potente disparo que fue bien contenido por <b>Bento</b>.