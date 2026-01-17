Cristiano Ronaldo se burla de sus rivales y Al Nassr por fin gana su primer partido de 2026

Luego de sufrir tres derrotas consecutivas en el inicio de 2026, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo finalmente volvió a ganar y lo hizo de local con un 3-2 sobre Al Shabab por la jornada 15 de la liga de Arabia Saudita. En un encuentro cargado de intensidad y emociones desde los primeros minutos, Al Nassr se adueñó del balón y buscó profundidad por las bandas para generar peligro en el área rival.



La presión dio frutos de manera inmediata y marcó el rumbo de un partido que prometía espectáculo. La apertura del marcador llegó apenas al minuto 2, cuando Saad Balobaid desvió el balón hacia su propia portería tras un centro de João Félix, dejando sin opciones al guardameta del Al Shabab. El golpe anímico fue evidente y Al Nassr no tardó en capitalizarlo, ampliando la ventaja al 8' con una espectacular chilena de Kingsley Coman que desató la euforia en las gradas. Pese al dominio local, Al-Shabab reaccionó y comenzó a generar peligro. Al 28', Yannick Carrasco probó desde larga distancia con un potente disparo que fue bien contenido por Bento.

La insistencia visitante tuvo recompensa poco después, ya que al 31' Mohamed Simakan anotó un autogol tras un error defensivo, y enviando el partido al descanso con un marcador de 2-1 a favor del Al Nassr. En la segunda mitad, la visita salió decidida a buscar el empate y lo consiguió al 53', cuando Carlos Junior definió con precisión en un mano a mano ante el portero para poner el 2-2. El partido se tornó aún más complejo para Al Shabab tras la expulsión de Vicent Sierro al 67’, situación que fue aprovechada por Al Nassr en el tramo final. Con insistencia y carácter, el conjunto de casa encontró el gol del triunfo al 76’, gracias a Abdulrahman Ghareeb, sellando un vibrante 3-2 que permite al Al-Nassr seguir peleando por la cima.

LA BURLA DE CRISTIANO