"Tengo una alegría enorme. He ganado mucho en mi carrera, pero no hay nada como ganar con tu selección. Lo deseaba de verdad. Hoy hablábamos de ello en la comida, comenté que esta generación se lo merecía", señaló a los periodistas después de vencer a España en la final 5-3 en tanda de penales tras empate 2-2.

"Sabíamos que iba a ser difícil, pero creo que nos lo merecimos. Esto nos da confianza para el Mundial y nos demuestra que podemos ganar a cualquiera", apuntó.

"Para la selección nacional siempre es especial levantar un trofeo. Aunque ya haya ganado este torneo en el pasado (en 2019), para mí es como el primero. Ya saben lo que me apasiona estar aquí. Esto es algo especial para nuestra nación", afirmó.

Cristiano Ronaldo marcó uno de los tantos de Portugal en esta final, aunque no la pudo terminar por un problema físico que le hizo ser cambiado en el minuto 87.

"No era incapaz de jugar, pero es verdad que no estaba cómodo. Lo di todo para poder seguir. La pierna se me empezó a cargar y pese a ello pude marcar. Ahora me voy de vacaciones, voy a descansar bien y la próxima temporada estaré bien", prometió, sin desvelar cuál será su nuevo equipo tras anunciar a finales de mayo el final de su etapa en el Al Nassr saudita.

Después del partido se le vio muy afectuoso con el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que llegaba a esta Final Four entre una nube de rumores sobre la posibilidad de una destitución si Portugal no conseguía brillar esta semana.

"Es el entrenador que hay que tener en la selección. Es importante la pasión que pone en los entrenamientos y en los partidos. También su cuerpo técnico. No es portugués y eso lo valoro más. Hay que respetarle y dejarle trabajar con calma", sentenció.