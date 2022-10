“El Manchester United es mejor equipo sin Cristiano; solo tiene que asumirlo e irse”, opinó una de las leyendas que tuvo el club

En una charla con Jimmy Floyd-Hasselbaink y Roy Keane, Gary Neville opinó sobre la postura del portugués. Para él que fuera futbolista del United no está haciendo las cosas bien.

“El United marca más goles y gana más puntos sin él, es un hecho. Está llegando al final de su carrera. Solo tiene que asumir que el equipo es mejor sin él... o irse”, opinó Gary Neville.

Para el ex futbolista ‘red devil’, el problema es que Cristiano no ha aceptado que no es el mismo de antes. “No puede lidiar con el hecho de ser suplente, no puede”, comentó.

Neville considera que se equivocó al irse en pleno choque ante el Tottenham cuando quedaban unos minutos para el final: “Se fue porque Ten Hag lo dejó fuera y sabía lo que hacía. Tiene experiencia. Los jugadores con ese poder tienen un impacto realmente negativo cuando lo hacen... No se le puede defender cuando hace estas cosas”.

El ex jugador y ex entrenador dijo sentir admiración por Cristiano como diablo rojo’, pero considera que se está equivocando. “Lo conocemos, lo amamos, pero no puede aceptar ser el hombre estrella. Va a tener que irse, eso es todo”, cerró.