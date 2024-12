Se hizo viral: la reacción de Georgina por el premio que ganó Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards

“Es un honor estar aquí. Siempre estoy contento de estar aquí. Gracias a mi equipo, sin ellos no sería posible. Me gustaría ser campeón este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado”, declaró Cristiano tras recibir el trofeo, mientras su novia lo escuchaba con atención.

Sin embargo, no fue el único premio que recibió el portugués, ya que también fue reconocido como el mejor goleador de todos los tiempos (916 dianas en total).

“Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección”, cerró Cristiano.