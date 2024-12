En su intervención en los Globe Soccer Awards de este viernes, el capitán del Al Nassr confirmó que no le interesa convertirse en entrenador una vez que se haya retirado de los campos.

“¿Tiene alguno en mente?”, le consultaron, y el delantero contestó crípticamente: “Todavía no, tal vez algunos”.

“No, nunca voy a ser entrenador, ¿Presidente del club? No. Quizás dueño del club”, aseguró durante una entrevista al inicio de la ceremonia.

“Si tengo que apostar por alguien para ganar la Champions League, siempre apostaría por el Real Madrid. El Santiago Bernabéu tiene un aura diferente, no se le puede dar por muerto al Real Madrid nunca”, declaró.

Cabe destacar que durante la gala, Cristiano Ronaldo fue premiado como el ‘Mejor Jugador de Medio Oriente de 2024’, una nueva distinción individual para el luso en los Globe Soccer Awards.

El delantero estuvo acompañado por su pareja Georgina Rodríguez y declaró tras recibir el galardón que “es un honor estar aquí. Siempre estoy contento de estar aquí. Gracias a mi equipo, sin ellos no sería posible. Me gustaría ser campeón este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado”.