Cristiano Ronaldo manda mensaje a sus haters: “La Liga Saudí será la cuarta más competitiva del mundo”

“Me siento realmente bien. Por eso estoy aquí. Si no lo pensara, no estaría”, empezó diciendo CR7.

“Obviamente, no es como la Premier League, mentiría si dijera que lo es, pero es competitiva. Me sorprende la fuerza. Tiene buenos equipos, está equilibrada, los jugadores árabes son buenos, los extranjeros dar calidad”, añadió.

“No tengo problema en decir que he pasado por un mal momento en mi carrera, pero no hay tiempo para arrepentimientos”, sostuvo.

Por último, resaltó que: “La vida continúa, me vaya bien o no, fue parte de mi crecimiento. Cuando estamos en la cima de la montaña, a menudo no podemos ver lo que está abajo”. “Ahora estoy más preparado y este aprendizaje fue importante, porque nunca había pasado por esto como en los últimos meses. Ahora soy un mejor hombre”, finalizó el goleador histórico del Real Madrid.