El equipo más rico de la Premier League le cierra las puertas a Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar

Tanto es el nuevo poder del Newcastle que suenan las posibles llegadas de Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, Messi y Neymar, del PSG.

LE CIERRA LA PUERTA

Ante estos rumores, Eddie Howe, entrenador del Newcastle, les cerró la puerta y confirmó que el club no va a ir por ninguno de estos tres.



“Muchos de los nombres que han salido no son exactos. Nos vinculan con diferentes jugadores, increíbles todos ellos, pero no podemos fichar de esa manera. Tenemos que contratar sabiamente”, expresó el estratega.