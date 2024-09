Cristiano Ronaldo señaló a su próximo ‘rival’ y desea superarlo: “Es el hombre al que tengo que vencer...”

El joven empresario estadounidense cuenta con 313 millones de suscriptores en dicha plataforma y Cristiano espera tarde o temprano poder resabar esa cantidad. Por ahora, el ‘Bicho’ lleva 56 millones.

“Es el hombre al que tengo que vencer en Youtube y quiero vencerlo, cuidado (risas)”, respondió Ronaldo en la conferencia por este nuevo reto.

“Mis hijos me dicen que me he convertido en YouTuber. Me dicen: ‘Papá, ya no eres jugador, eres youtuber’ (risas). Lo que quiero ahora es, con el tiempo, en unos dos años, poder vencer a Mr. Beast. Pero sobre todo quiero estar cerca de mis fans”, añadió.