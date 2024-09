Laporta revela por qué Gundogan dejó Barcelona y confirma: “Las relaciones con el Real Madrid están mal”

Joan Laporta atendió este martes a los medios de comunicación en uno de los auditorios del Spotify Camp Nou para repasar la actualidad del FC Barcelona tras el mercado de fichajes. El presidente tocó varios temas como la salida de Gundogan y Vitor Roque . Dice que fichajes como Nico Williams no se concretaron por otras circunstancias y no por la situación financiera de la entidad.

Primeras palabras

“Buenos días a todos. Gracias por la asistencia a esta comparecencia en la que valoraremos la situación del club tras el mercado de verano. Hace tres años, el club estaba en situación de riesgo, había descontrol económico, judicial, social, deportivo. Los socios nos dieron su confianza y empezamos a trabajar en la recuperación económica, la construcción del Spotify Camp Nou y recuperar el club a nivel institucional. Lo estamos haciendo”.

Situación del Barça

“Los socios han hecho caso omiso a las proclamas catastrofistas, y nos han dado su apoyo. Todos juntos, los miles de socios del Barça, los miles de aficionados... hemos hecho frente común para superar los ataques que venían de todos los lados y que querían que no levantáramos cabeza. En unos meses, todos volveremos al Spotify Camp Nou. Los ataques continuarán, sobre todo si vamos bien. Vuelve el caso Negreira, que no se aguanta por ningún lado y la prueba son las resoluciones judiciales que nos dan la razón”.

Plantilla

“Estoy satisfecho. Se ha conseguido mejorar a la plantilla. La prioridad era traer a Dani Olmo. Estoy contento con él y estamos contentos con su rendimiento. Luego, tiene mérito lo que ha hecho Flick, la apuesta por la cantera. No queremos una euforia desmesurada, pero tampoco creo en las proclamas catastrofistas”.

Spotify Camp Nou

“Todo va al ritmo planificado. No fijamos fecha, igual pasa antes o después. Estamos convencidos de que esto es una realidad, sólo hay que visitar las obras. Estamos muy ilusionados. Los resultados ordinarios serán positivos. Por estar en Montjuïc hemos dejado de ingresar 100 millones de euros y queremos regresar cuanto antes”.

Nico Williams

“No hablo de jugadores que no son nuestros, por respeto al Athletic (...) No es verdad que haya jugadores que no quieran venir por nuestra situación económica. Hay muchos que quieren venir. LaLiga ha reconocido nuestro esfuerzo en la masa salarial, que se ha reducido en 170 millones. Todos los jugadores que te imagines quieren venir al Barça”.

Cancelo y Joao Félix

“La configuración del primer equipo, que han hecho Deco y Flick, decidieron que la que tenemos es la mejor. Estaban cedidos y han seguido caminos diferentes, uno al Chelsea y otro está en Arabia”.

Títulos

“Me baso en el entrenador, los jugadores, los preparadores, en el ambiente que se respira en el vestuario. Flick lo dijo, hay un ambiente familiar, de compromiso. Se han hecho incorporaciones como Marc Bernal, Casadó... Bernal volverá más fuerte de la lesión, Gerard Martín, Sergi Domínguez... esperamos tras el parón la vuelta de Frenkie de Jong y a Gavi más adelante. Fermín se ha lesionado. No ha estado en la pretemporada, son muchos partidos en sus botas y esperamos que se recupere Christensen, Araujo. Hemos recuperado a Balde. Deco, que pronto hará una entrevista en Barça One, lo explicará mejor”.