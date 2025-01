Cristiano Ronaldo no ha resuelto su continuidad con el Al Nassr de Arabia Saudita , el portugués queda libre en junio de 2025 y no descarta marcharse para ir a otro club, de hacerlo sería con 40 años.

La llegada del luso sacudiría el mercado, pero hay que recordar que Ronaldo ha criticado la Ligue 1 diciendo que la Liga de Arabia Saudita es mucho mejor, algo que le puede jugar muy en contra.

No se conocen más detalles al respecto, pero según reporta Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, la cotización actual del nacido en Madeira es de 12 millones de euros.

Cristiano no descarta volver a Europa, ya hace unos meses el Fenerbahce turco se intersó en sus servicios, pero Mourinho lo descartó de forma rotunda.

“No sé si me retiraré pronto. Tal vez en dos o tres años... Probablemente me retiraré aquí en Al Nassr“, expresó en diálogo con canal NOW, sobre su futuro, esto antes de que saliera el rumor en mención.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia con 916 goles, busca llegar a los 1,000 y quedarse con este récord.