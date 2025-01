“Quiero jugar hasta los 45 años; deseo cumplir el objetivo de volver a jugar la Champions League”

El central del Villarreal Raúl Albiol , que en septiembre cumplió 39 años, aseguró este viernes que le gustaría jugar hasta los 45 y que se ve capacitado para hacerlo, aunque admitió que no sabe si será posible porque en España no es aún algo tan habitual como, por ejemplo, en Italia.

“ Quiero lograr el objetivo colectivo de llegar a Europa y ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo. No pienso más allá que en disfrutar cada partido. Sé que el tiempo pasa y esto no es para siempre. Ya veremos lo que haremos”, explicó.

El jugador valenciano admitió que con su edad “todo cuesta más” que con 20 años y que se debe cuidar más de lo que lo tenía que hacer antes. “Si lo haces a estas edades es porque te gusta. Me gusta mucho competir y cuidarme para estar al nivel que exige el fútbol hoy en día. Sigo teniendo hambre por competir. No sé qué pasará en unos meses”, señaló el defensa.

“Puedo jugar hasta los 45, pero no sé si lo voy a hacer . Voy año a año. Ahora mismo me encuentro bien y estoy contento. Lo importante es estar sano y no tener lesiones. Trabajo para encontrarme físicamente bien. El fútbol de hoy en día es muy exigente”, recordó el que fuera jugador de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Albiol adelantó que cuando se retire como jugador seguirá vinculado al fútbol. “Es lo que me gusta desde pequeño. Soy muy fan de este deporte. He disfrutado muchísimo y es mi gran pasión. Seguiré vinculado de alguna forma a este deporte el día que ya no pueda competir. Aún no tengo claro cuál será claramente mi camino, pero el fútbol es mi vida y espero que lo siga siendo en el futuro”, concluyó.