¡Rompieron! Cristiano Ronaldo ya no será representado por el agente, Jorge Mendes ¿cuál es la razón?

Cristiano Ronaldo, quien fue presentado el martes pasado como nuevo jugador del Al-Nassr, rompió su relación con Jorge Mendes, su representante de casi toda la vida, según dieron a conocer medios portugueses.

El jugador y el agente llevaban prácticamente una relación de casi como un padre-hijo y que fue reconocida como tal por ambas partes en más de una ocasión pero los periódicos lusos, el Diario Público y el Diario Récord, señalaron diferencias que se ha terminado una relación de más de 20 años.

Según los medios, es que Cristiano Ronaldo no estuvo muy contento con su carrera desde que el Manchester United no clasificó a la Champions League de la presente temporada y fue ahí donde le pidió a Mendes buscar otro equipo en la élite de Europa, algo que no sucedió y que terminó de molesta al Bicho.