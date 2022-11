¡Terremoto en Old Trafford! La rotunda decisión de Ten Hag por las explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó muy mal parado al Manchester United y al entrenador Erik ten Hag con la entrevista que concedió al periodista Piers Morgan y que se emite de forma íntegra desde el domingo.

Cristiano revela quién fue el mejor capitán que tuvo en su carrera

‘‘No respeto a Ten Hag porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me siento traicionado en el Manchester United. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera”, confesó el portugués.

El United respondió ayer a las declaraciones de Ronaldo, que llegó a asegurar que desde la marcha de Sir Alex Ferguson, el club no ha evolucionado en nada y va cuesta abajo y sin frenos.

Ahora fue Ten Hag el que decidió contestar a las durísimas palabras del delantero. Según la información que maneja este martes ESPN, el DT está muy enfadado, y no es para menos teniendo en cuenta la situación.