Cristiano Ronaldo dispara contra sus excompañeros del United y revela quién fue el mejor capitán que tuvo en su carrera

El diario inglés The Sun sigue sacando extractos de la explosiva entrevista que Cristiano Ronaldo le concedió a Piers Morgan en la que habla del trato que ha recibido del Manchester United y de su entrenador Erik ten Hag .

“Nunca vamos a cenar juntos. Escuchar cómo te critican excompañeros o compañeros de equipo, cuando sólo ven un punto de vista, es fácil. Es fácil criticar, no sé si cuando tienes un trabajo en televisión debes ponerte a criticar para ser más famoso. Realmente no lo entiendo. Creo que se aprovechan de eso porque no son tontos”, comentó CR7.

Y añadió: “Es difícil cuando ves a gente que estaba en el vestuario contigo criticando de esa manera”.

El comentario de Neville en Sky Sports que pudo molestar a Ronaldo sería cuando dijo que “lo conocemos, lo amamos, pero no puede aceptar no ser la estrella. Va a tener que irse, eso es todo”.