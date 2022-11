Cristiano Ronaldo asegura que el club no lo apoyo en la muerte de su melliza: “El United no mostró empatía por mi hija”

PERDIDA DE SU HIJA

En abril del presente año, Cristiano y su esposa, Georgina, perdieron a uno de los mellizos que esperaban. Tanto los hinchas del United como de otros clubes mostraron sus respetos a la familia de Cristiano con mensajes de apoyo en los estadios de todo el mundo.

Una de las cosas que más le sorprendió fue el ‘You’ll Never Walk Alone’ entonado en Anfield en el minuto 7. “Nunca esperé ver esto”, comentó el futbolista.

El portugués, visiblemente emocionado, agradeció todas las muestras de cariño y cargó contra su club. No ocultó su decepción e indignación por su falta de tacto: “El United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento tan difícil”, aseguró.

“No pude hacer la pretemporada por un problema familiar. Los ejecutivos del United no parecían creer al 100% que mi hija recién nacida estaba enferma. Me dolió porque no me confiaron en mi palabra. Estuvimos una semana en el hospital. Por eso no fui a la preparación de la pretemporada. Tenía que estar con mi familia”, finalizó Cristiano.