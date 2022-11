Periodista que entrevistó a Cristiano Ronaldo revela uno de los ‘secretos’ del jugador: ‘‘Él me lo pidió, sentía que tenía que hablar...’’

Cristiano Ronaldo hizo arder al Manchester United. La polémica entrevista en exclusiva que le concedió al periodista Piers Morgan le dio la vuelta al mundo y dejó mal parado a su club y al entrenador Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio y explota contra el Manchester United

‘‘No respeto a Ten Hag porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me siento traicionado en el Manchester United. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera”, confesó el portugués, en unas declaraciones que la entidad inglesa estudiará para tomar una decisión sobre su futuro.

Ahora es Piers Morgan quien ha dado detalles de la entrevista que se emitirá íntegra entre el miércoles y el jueves. “Es muy fácil. Cristiano me lo pidió. Yo no le hablé, fue él quien me preguntó. Llevaba pensándolo un tiempo, no es ningún secreto que se ha generado una gran frustración con todo lo que pasó en el United”, dijo para Talk Sport.