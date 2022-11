¡Futbolistas del Manchester United echan a Cristiano Ronaldo del grupo de WhatsApp!

La exclusión de Ronaldo sería un indicio más de su salida de Old Trafford en el mercado de invierno. Su adiós parece ya inevitable.

Una relación, entre el club y el jugador, que parece haber llegado a su final después de que Cristiano declarara que “me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera”.

Y para muestra solo falta ver el ‘incómodo’ saludo entre Bruno Fernandes y Ronaldo cuando el volante se sumó a la concentración de la selección portuguesa de cara al Mundial de Qatar.

En las imágenes se puede apreciar que Bruno parece que intenta ignorar a CR7, pero el delantero es quien le pide que lo salude con un rostro de confusión y luego cruzan algunas palabras.