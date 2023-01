Dani Alves juega su primer partido en la cárcel y la confesión a los reclusos que lo acompañan: “No me asusta nada”

“No tardó en correrse la voz. Se asomaron discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino, que se pegaron al vidrio para no perder detalle”, asegura el citado medio.

Alves comparte celda con alguien a quien ya conoce del pasado. Es un brasileño al que llaman Coutinho, que fue guardaespaldas de Ronaldinho y portero de algunas discotecas en Barcelona.

La supuesta confesión de Dani Alves

La Vanguardia también desvela la supuesta confesión del brasileño dentro de la cárcel. “El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga”, habría dicho Alves a los otros reclusos que lo acompañan en Brians 2.

Según las fuentes consultadas por el diario catalán, el lateral les dijo que “me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.

Pero lo que más claro ha querido dejar es que no se trató de una violación, sino de una relación sexual consentida. Sin embargo, sus compañeros reconocen que, cuando le insisten demasiado sobre esto, Alves toma el silencio por respuesta.