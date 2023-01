Dani Alves y la víctima estuvieron encerrados en el baño por 15 minutos: las cámaras de seguridad desmontan su versión

Este domingo salieron más detalles de lo que habría ocurrido en el baño de una discoteca de Barcelona entre Dani Alves y una joven de 23 años que denunció al futbolista por una supuesta agresión sexual.

Según publica El Periódico, ambos estuvieron dentro del baño alrededor de 15 minutos. Una información que se desprendería de las cámaras de seguridad del centro nocturno, que están siendo analizadas por las autoridades durante la investigación.

Por su parte, el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, recoge una versión de Alves que no cuadra con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton.

En la grabación enviada a la televisión, el jugador reconoce que estuvo en la discoteca el 30 de diciembre y después decía esto: “Cuando uno elige ir al baño no tienes que preguntar quién está en él. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin su autorización. ¿Cómo le voy a hacer eso a una mujer? No, por Dios. Ya basta. Sobre todo porque están haciendo daño a los míos, porque saben quién soy”.