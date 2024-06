“Sufrí depresión cuando jugué para Real Madrid; escribí en mi cuaderno: creo que es hora de dejar el fútbol”

Jugar en el Real Madrid puede ser lo máximo para cualquier futbolista, que uno de los mejores clubes te fiche puede catapultar tu carrera o generarte un trauma. Eso pasó con Danilo Luiz da Silva , defensor brasileño de 31 años, ha repasado algunos aspectos de su carrera deportiva en una charla con The Player’s Tribune .



El ahora capitán de la Juventus y la selección de Brasil contó cómo fue su etapa en la Liga Española. Danilo fichó por la Casa Blanca en 2015 a cambio de 31 millones de euros al Oporto.

En aquel momento, el brasileño se convirtió en el defensor más caro de la historia del Real Madrid, una etiqueta que lo dañó, según explicó el propio jugador.

“Durante esa primera temporada sufrí una depresión. Estaba perdido, me sentía inútil, en el campo no podía hacer un pase de más de 5 metros, era como si no pudiera moverme...”, comenzó contando.

Y agregó: “Mi pasión por el fútbol desapareció y no veía salida. Quería volver a mi casa en Brasil y no volver a jugar nunca más”.