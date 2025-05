De Bruyne deja el City y seguirá jugando en la élite: "Hoy hablé con él y se unirá a nosotros"

El futbolista de 33 años temina contrato el próximo 30 de junio, pero no será tomado en cuenta por el técnico Pep Guadiola para disputar el Mundial de Clubes que se jugará en menos de 20 días en Estados Unidos (14 de junio).

"Probablemente sí. La verdad creo que se unirá a nosotros. Me dijeron que ya compró una casa hermosa", respondió tajante De Laurentiis , con el trofeo en la mano, confirmando los rumores de las últimas semanas. Se mostró exultante por el posible arribo del belga.

"Esta mañana he hablado con él, su mujer y su hijo de 9 años, y ha sido una imagen preciosa", continuó. Sin embargo, quiso dejar claro que todavía no hay contrato firmado.

"Entonces, ¿podemos hacer oficial este movimiento?", preguntó el periodista. "Todavía no. Hasta que no exista el blanco sobre el negro, no hay noticias", puntualizó De Laurentiis.

Además, volvió a comentar la situación de Antonio Conte, que podría dejar el club pese al éxito recién logrado. "Los técnicos tienen contrato y, si quieren quedarse, estamos muy contentos de continuar con ellos en este maravilloso camino", cerró el presidente.

Giovanni Manna, director deportivo del Napoli, también comentó durante los festejos que “llevamos meses trabajando en el fichaje de Kevin De Bruyne y ya estamos a punto de ver el final”.