Sin filtros: lo que piensa Rodrigo de Paul sobre el penal anulado a Julián Álvarez ante Real Madrid

En un diálogo con DSports, De Paul se mostró golpeado por la eliminación y asegura que todavía está “procesando lo sucedido“. Explica que la serie se definió por una situación ajena a sus acciones como equipo: ”Con el dolor de una derrota que se definió por nada, por detalles que no están al alcance“.

Sobre el penal que le anularon a Julián: “No lo sé. A mí en los videos no me queda muy claro. Hay que entender que si lo hicieron así o lo vieron así, no sé, tendrán cámaras que se pueda ver. Digo, yo no tuve la posibilidad de darme cuenta. Busqué, miré, pero bueno...”.

“Él no se da cuenta. Él después de patear se resbala y no te das cuenta si te pega en los dos pies o en uno. Juli está bien, obvio, es súper importante para nosotros. Fue una desgracia lo que pasó, uno se puede resbalar”, añade el argentino.