Dembélé confiesa por qué se fue del Barcelona para fichar con el PSG: ¿Mbappé lo convenció?

El equipo catalán confiaba en que el francés se quedaría, ya que el propio Xavi Hernández había presionado para que cerraran su renovación. Sin embargo, el futbolista se marchó sin pensarlo y en una extensa entrevista con L’Equipe cuenta el motivo de su decisión.

“Sí, dije que me quedaría en el Barcelona, pero después de hablar con el PSG me convencí de que tenía que irme. Fiché por el PSG porque es un club francés y me encanta. ¿Si la elección fue sencilla en mi mejor momento en el Barcelona? Simplemente, quería fichar por el PSG. Fue más París lo que me hizo cambiar de opinión que no dejar Barcelona”,

Dembélé niega que una llamada de Mbappé fuera clave para persuadirlo: “Kylian no intentó convencerme, vine a París porque me encanta el club, es un club francés y lo amo. Vengo de Évreux, no muy lejos de aquí. Aquí todo el mundo habla del PSG y estaba escrito que algún día ficharía por este club. Tengo muchos amigos, simpatizantes del club, que siempre me intentaron convencer para venir”.