¿Al Chelsea o se queda en Barcelona? Dembelé revela en Francia la decisión final sobre su futuro

El 30 de junio Ousmane Dembelé se queda sin contrato en el FC Barcelona y muchos se preguntan qué pasará con el francés.

Un nuevo capítulo ha llegado sobre este tema y es que Dembelé reveló algunos detalles sobre su decisión final en Francia.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, recién había informado que el jugador no había aceptado la oferta de renovación. “Tenía desde hace tiempo una propuesta por nuestra parte, pero está claro que no la ha aceptado porque no tenemos noticias de su agente desde hace tiempo”, dijo Laporta.

Todo parecía indicar que Dembelé iba a salir del Barcelona, pero hubo un giro inesperado.

El futbolista fue grabado en Francia respondiendo a preguntas sobre su futuro. El extremo estaba en su coche y una persona le lanzó la gran pregunta. “¿Te quedas en el Barça?”. El jugador responde “sí”.