Después de 44 días de Mundial, regresa el fútbol de clubes con el Boxing Day: Los partidazos que se jugarán

Pero según su entrenador, el español Mikel Arteta, el Arsenal no está en disposición de realizar ningún regalo navideño el lunes (2:00 P.M) a un West Ham que es 16ª en la tabla.

Erling Haaland, por su parte, no disputó el Mundial catarí al no estar Noruega clasificada, pero ya demostró que habrá que contar con él y con el Manchester City, que se opondrá al Leeds el miércoles en la clausura de la fecha del Boxing Day.

El técnico del Tottenham, Antonio Conte, está convencido de que su delantero estrella Harry Kane habrá digerido su penal fallado en cuartos de final del Mundial contra Francia ante su compañero de equipo Hugo Lloris, que costó la eliminación a los Three Lions.

Otros aspirantes a la Champions, Tottenham (4º) y Manchester United (5º) se enfrentan respectivamente al Brentford (10º) el lunes y al Nottingham Forest (18º) el martes, mientras que el Liverpool (6º) visita al Aston Villa (12º), que no podrá contar con su polémico arquero Emiliano Martínez, aún en Argentina como el resto de campeones del mundo de la Premier League.

El Mundial-2022 ha dejado secuelas en el efectivo del club del norte de Londres: el brasileño Gabriel Jesus, autor de cinco goles y cinco pases de gol en la Premier, se lesionó en una rodilla en Catar y “es muy difícil fijar una fecha para su regreso”, reconoció Arteta, que no excluye la llegada de un refuerzo en el sector ofensivo durante el ‘mercato’ de enero.

Su equipo cuenta con un impresionante balance de doce victorias, un empate y una derrota (a comienzos de septiembre en Old Trafford).

El máximo goleador de la Premier League (18 goles) ya volvió a los terrenos de juego y marcó un gol en la victoria de su equipo (3-2) ante el Liverpool en Copa de la Liga el 22 de diciembre.

“Estamos listos, mentalmente y físicamente”, avisó el argelino Riyad Mahrez.

- Programación de la 17ª fecha de la Premier League:

Lunes

(6:30 A.M) Brentford - Tottenham

(9:00 A.M) Southampton - Brighton

Crystal Palace - Fulham

Everton - Wolverhampton

Leicester - Newcastle

(11:30 A.M) Aston Villa - Liverpool

(2:00 P.M) Arsenal - West Ham

Martes

(11:30 A.M) Chelsea - Bournemouth

(2:00 A.M) Manchester United - Nottingham Forest

Miércoles

(2:00 P.M) Leeds United - Manchester City

Clasificación: Pts J G E P gf gc dif

1. Arsenal 37 14 12 1 1 33 11 22

2. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

3. Newcastle 30 15 8 6 1 29 11 18

4. Tottenham 29 15 9 2 4 31 21 10

5. Manchester United 26 14 8 2 4 20 20 0

6. Liverpool 22 14 6 4 4 28 17 11

7. Brighton 21 14 6 3 5 23 19 4

8. Chelsea 21 14 6 3 5 17 17 0

9. Fulham 19 15 5 4 6 24 26 -2

10. Brentford 19 15 4 7 4 23 25 -2

11. Crystal Palace 19 14 5 4 5 15 18 -3

12. Aston Villa 18 15 5 3 7 16 22 -6

13. Leicester 17 15 5 2 8 25 25 0

14. Bournemouth 16 15 4 4 7 18 32 -14

15. Leeds United 15 14 4 3 7 22 26 -4

16. West Ham 14 15 4 2 9 12 17 -5

17. Everton 14 15 3 5 7 11 17 -6

18. Nottingham Forest 13 15 3 4 8 11 30 -19

19. Southampton 12 15 3 3 9 13 27 -14

20. Wolverhampton 10 15 2 4 9 8 24 -16