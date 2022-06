Cambio radical en el futuro de Ángel Di María y podría convertirse en jugador del FC Barcelona

Di María está dispuesto a frenar su posible llegada a la Juventus y así esperar a ver si llega una llamada del FC Barcelona, ya que El Fideo prefiere jugar en la Liga de España, donde ya lució los colores del Real Madrid.

Di María da detalles de la barrida del PSG

El argentino habló de la situación del PSG de cara a la temporada 2022-23 y asegura que habrá más movimientos.

“Hay otros jugadores que seguramente van a salir. Lo mío era lo más fácil porque no tenían que renovarme. Por un lado me dolió y por otro, no. Me fui de una manera muy especial. Fue una noche inolvidable, que un argentino en otro país tenga una despedida como la mía, no a todos se la hacen. El cariño de la hincha de PSG, la que está atrás del arco, es lo más difícil de conseguir. Que me hayan llamado para que vaya afuera, que canten para mí solo y haberme hecho un mural para que lo firme son cosas que quedan en el recuerdo”.

Di María también se refirió a la posible salida de Mauricio Pochettino del PSG.