Se va del PSG: confirmaron dónde jugará el argentino Di María la próxima temporada

Ángel Di María tendrá nuevo equipo. El ‘Fideo’ acaba su contrato con el PSG el próximo 30 de junio y le pondrá fin a su aventura por la capital francesa luego de siete años y casi 300 partidos oficiales.

“¿Mi futuro? No lo sé. Mi idea es jugar un año más en Europa para abordar de la mejor manera el Mundial. No sé si el PSG quiere que me quede. Si no, tendré que mirar mis posibilidades en Europa”, confesó hace unos días el argentino y la realidad es que el club francés le contestó con su silencio.

TyC Sports publica que Di María se marchará de París y viajará a Turín para unirse a las filas de la Juventus. La decisión está tomada y el acuerdo entre ambas partes ya se habría cerrado.

Y es que tras la salida de Paulo Dybala, que determinó no renovar con la Juve, quedó una vacante y el conjunto italiano logró convencer a Di María para que pueda reemplazar a la ‘Joya’.