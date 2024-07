Di María, casi entre lágrimas, dice que no está listo para su último partido con Argentina y revela el gesto que tuvo Messi

“Solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó y últimamente me empezó a tocar. Estoy agradecido a mi familia y los que estuvieron siempre. Y a esta camada, esta camada me dio todo”, expresó Di María.

El Fideo, casi entre lágrimas, aseguró que no está listo para lo que será su último partido con la camisa de Argentina, pero cree que es el momento de decir adiós.

“La generación anterior me enseñó de sacrificio y no bajar los brazos. Esta me dio todo lo que me faltaba. Es difícil poder llegar. La gente está acostumbrada, pero no es fácil. No estoy listo para mi último partido con la Selección, pero es el momento”, afirmó.