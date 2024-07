La broma de Marcelo Bielsa a uno de sus futbolistas: “es un jugador vulgar, que ha llegado a donde está producto de la suerte”

“Y que no creo que pase de ahí... Y que yo no lo vi, me lo recomendaron”, agregó.

Maximiliano Araújo no se pudo aguantar la risa y mucho menos los periodistas que estaban presente en la sala de conferencia.

Tras la broma, Bielsa ya respondió con seriedad. “No, en realidad, a mí me gustan los extremos, me gustan los extremos que desbordan, me gustan los extremos que juegan del vértice del área rival al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros. Y Maxi tiene todas esas particularidades, que como todos, a veces lo consigue y a veces no, pero que está en condiciones de hacerlo por supuesto”, explicó.