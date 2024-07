Presidente de Rosario Central reveló por qué Di María no volverá a jugar en Argentina: “Nos duele; es un caso cerrado”

Ángel Di María soñaba con volver a vestir la camiseta de Rosario Central en la etapa final de su carrera. Sin embargo, ese sueño no se pudo cumplir debido a las fuertes amenazas de muerte que recibió su familia durante este 2024.

El ‘Fideo’, que ya anunció su retiro de la selección argentina tras ganar la Copa América en USA, continuará en Benfica por una temporada más. Se encontraba libre tras terminar su contrato el 30 de junio, pero alcanzó un nuevo acuerdo para seguir ligado al elenco portugués. El presidente de Rosario Central, por su parte, concedió una entrevista a la prensa local para hablar sobre el frustrado regreso del futbolista al ‘Canalla’. Y todo se debe a la falta de seguridad en el país. “La vuelta de Angelito fue un sueño para todos los hinchas de Central. A lo largo de este último año, creció la idea de que él venía, fuimos haciendo muchas cosas en conjunto y creíamos que estábamos en un gran momento para recibirlo. Nos informó de las amenazas que comenzaron a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar la decisión una vez terminada la Copa América”, reveló Gonzalo Belloso en el programa Radiópolis.

“El sábado me dijo que no va a volver al club porque no siente las garantías de seguridad ni para él ni su familia. Nos duele porque lo queríamos y respetamos muchísimo su decisión. Es un caso cerrado”, añadió el máximo dirigente de la entidad. “No pidió jugar cuatro meses ni dos años. Este último tiempo pensó en regresar, pero no se convencieron de eso. Nosotros pudimos contarle nuestras propias experiencias, tuvimos amenazas de todo tipo, verbales, críticas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como yo”, sentenció el presidente de Rosario Central.

DI MARÍA SOBRE VOLVER AL CLUB ARGENTINO

Anteriormente, Di María se había referido a la posibilidad de regresar al ‘Canalla’. “La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera”, explicó en diálogo con TyC Sports.