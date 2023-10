Di María confirma dónde quiere terminar su carrera y cuándo dejará la selección: “Se termina, es lo último”

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”, confesó Angelito para el programa Todo Pasa.

Luego de esa competencia, Di María deberá tomar otra decisión vinculada a su futuro, ya que el próximo 30 de junio terminará su contrato con Benfica y abrió la puerta para un posible regreso a Rosario Central.

“En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando”, comentó.