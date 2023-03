Dibu Martínez y las secuelas que le dejó atajarle el penal a Van Dijk en el Mundial: “Todavía me duele...”

“Fue la confianza que fuimos generando. Ganar por penales te da mucha confianza, no me digas por qué, te da un bonus. Después de pasar contra Países Bajos por penales, a Croacia le pasamos por encima. Y contra Francia era ‘ya está, estamos jugando una final del mundo. Voy a jugar como si estuviera jugando en mi casa. Me da igual la gente, la repercusión. Yo estoy jugando una final del mundo’. La disfruté, y mis compañeros hicieron lo mismo. Yo entre lágrimas en el vestuario, me eché a llorar antes de salir a la cancha, les dije a los chicos que estaba orgulloso y que pasara lo que pasara me iba a dejar la vida en ese partido. Me puede salir mal o bien, pero yo iba a dejar todo por ellos. Y todos tenían ese mismo pensamiento y fueron a defender a cada compañero”.

Parada a Kolo Muani

“A veces la veo y fue una jugada tan rápida que yo dije ‘no puede ser que esté tan solo’. Pero fue tan rápida que no tuve el momento de disfrutarla. Él me mira y si yo le salgo rápido como Ederson a Di María me la pica. Fui saliendo en diagonal mostrándole más el palo corto y cuando el momento del impacto me abro, mi mano y mi pie van al mismo timing, caigo y me dejo el aductor, ahí el pilates me ayuda. Yo dije ‘ojalá que vaya ahí’, ni giro la cara, que me pegue donde sea. He atajado mejores pelotas quizá, pero en ese momento y con esta selección y la tranquilidad que tuve para achicarle y no desesperarme... fue la parada que más trabajé de mi vida”.

Penal de Montiel para definir al campeón

“Ahí estaba muerto en vida. Lloraba como un nene, no sabía a quién abrazar, se me venían imágenes de donde salí, de lo que me costó llegar a triunfar en el Arsenal, lo que me costó llegar a la selección... De no poder llegar a primera con Independiente, que me costara ser tan conocido en mi país. Se me pasó todo en ese minuto. Me costó dormir durante días y todavía a veces me cuesta”.