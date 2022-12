El ‘Dibu’ Martínez revela cómo puso nervioso a Tchouaméni en la tanda de penales y su bailecito: ‘‘Al final se ca** todo’’

Sobre el bailecito tras el fallo del mediocampista, el ‘Dibu’ comentó que ‘‘es algo que me sale en el momento, sé que en los penales me hago fuerte, sé que ellos me respetan porque jugadores rivales me lo han dicho’’.

Cabe recordar que luego de conseguir el título y ser premiado como el mejor portero del certamen, Emiliano fue duramente criticado por su gesto obsceno.

Aficionados y periodistas han recriminado la conducta del arquero, sin mencionar que también se le vio burlándose en los festejos de Kylian Mbappé, quien le marcó cuatro goles en la final y esto ha sido catalogado como una gran falta de respeto al rival.