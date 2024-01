“Maradona recibió un ‘cañito’ y su reacción fue pegarme una manotada por hacerle eso; mañana dame otro puñetazo”

Salva Ballesta, ex compañero de Diego y ahora entrenador (ex de San Fernando, UCAM Murcia o Algeciras, entre otros), habló con ‘Relevo’ y recordó algunas anécdotas de su etapa como futbolista.

La llegada de Maradona a Sevilla

“Pasamos de que nos veían 30 personas en el entrenamiento a que nos vieran 5.000, eso ya era brutal. Aunque había una cosa que a mí no me gustaba: ‘Bueno, ¿cómo nosotros estamos corriendo en el campo y Maradona está ahí dándole pataditas al balón con los cordones desatados y no entrena?’. Eso era así. Fue un fichaje más mediático que deportivo”.

Maradona ponía la hora de entrenar

“También recuerdo que nos dieron un móvil porque estaba establecida una hora de entrenamiento, pero luego a la hora que Maradona podía entrenar, te llamaban: ‘Oye, al final en vez de a las 10.00 es a las 16.00’. Había que ir a la ola de Maradona. Pero bueno, generó nombre a Sevilla, expectación. Hubo cosas muy positivas y cosas muy negativas”, añadió Salva.