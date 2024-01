Rechazó jugar con Messi: “Amo a Leo, pero prefiero enfrentarlo; me siento más mexicano que argentino”

Eso le dio Santi la oportunidad de elegir con qué selección iba a jugar: México o Argentina. Al final el delantero se decidió por la escuadra azteca.

En una entrevista realizada por Hugo Sánchez en ESPN México, Santi Giménez confesó por qué rechazó jugar con Messi en la selección Argentina, eso sí, envió elogios a la “Pulga”.

“En un momento en la tenía la opción para ir a la Selección Argentina Sub 20 o ir a la Selección Mexicana Sub 20. Y ahí fue cuando yo tuve que decidir. Y yo solo hice una cosa que creo que fue lo correcto y reflexioné. No voy a pensar en qué me conviene más, no voy a pensar en el futuro. Simplemente voy a decidir con el corazón. Y cuando me pregunté eso en el interior, fue cuando yo decidí por México...”, comenzó diciendo.