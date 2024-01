Marcelo Gallardo fulmina a Benzema: la dura decisión y el motivo por el que Karim no regresó al Al Ittihad

El argentino no se encontró con el Karim Benzema que describió, ya que el francés se quiere marchar del Al Ittihad , entre muchas cosas, por las constantes críticas que recibe.

“Estoy muy contento de trabajar con él, porque le fue muy bien en un torneo muy difícil como el argentino y está muy cerca de los jugadores. Eso me gusta mucho, porque siempre es bueno poder sentarse a hablar de fútbol con tu entrenador, pero quiero decir también que él fue un muy buen jugador y jugaba sólo a uno o dos toques, algo nada fácil”, fueron las palabras de Gallardo sobre Karim .

Gallardo decidió dejarlo fuera de la pretemporada del Al Ittihad y lo más probable es que Karim no siga en la Liga de Arabia Saudita .

Benzema tenía hasta el viernes 12 como fecha límite para reincorporarse a las prácticas, pero no acudió a las labores. La última vez que participó de un juego fue el pasado 26 de diciembre en la derrota 5-2 frente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo .



El francés no tendría la mejor relación con sus compañeros y no se siente feliz, pero ¿cuál es el motivo por el que no se presentó a la pretemporada?

La pretemporada de Al Ittihad será realizada en Dubái y Karim Benzema no estará presente.

Diario Marca se puso en contacto con fuentes del entorno de Benzema y aseguran que el jugador no pudo presentarse el viernes porque se encontraba atrapado en Isla Mauricio por culpa de un ciclón.