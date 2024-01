¿Van por la revancha? La respuesta de Ancelotti y tiene listo a su portero titular para la final de la Supercopa española

Estado del equipo

“Estamos bien, con mucha tranquilidad. Recuperados. Estamos ante el primer título de la temporada, un partido que todo el mundo quiere ver. Carvajal está bien. Ha necesitado un día más de descanso. Va a jugar sin problema”.

Kepa o Lunin

“Ya he decidido quién va a jugar en la portería, pero no lo voy a decir. Agradezco su preocupación por la portería, pero no se preocupen. Hemos fichado a Kepa y ha sido titular. La lesión le hizo dejar de jugar y el suplente ha merecido seguir jugando. Siento que a partir de ese momento no puedo decir quién es el titular. Lo importante es que lo entiendan los dos. Y lo han entendido”.