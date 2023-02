¡Escándalo en Europa! Un fan del PSV se metió para agredir al arquero de Sevilla Dmitrovic, pero el serbio lo inmvolizó por unos segundos

Un nuevo escándalo se vivió esta tarde en el Philips Stadion cuando se disputaban los los últimos minutos del partido entre PSV y Sevilla.

El arquero del equipo español Marko Dmitrovic, recibió una agresión de un aficionado del PSV debido a que se mostraba molesto por la eliminación de su equipo. El hincha saltó al campo para darle un golpe, pero el portero tuvo reacción para esquivar y luego tuvo que reducir hasta que llegará la seguridad del estadio.

“Un aficionado me empujó desde atrás. Imagino que estaba enfadado por el resultado de su equipo, imagino que también un poco alocado o borracho. Me empujó y lo paré hasta que llegó la seguridad. Tenía bronca en mi cuerpo pero esas cosas no pueden pasar y espero que sean castigados”, comentó en los medios oficiales del club.