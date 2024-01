Dolerá a los culés: ¡Lo que ha declarado Frenkie De Jong tras ser humillados por Villarreal en la Liga Española!

De Jong fundamentaba su respuesta en que al equipo culé no le pueden remontar un partido en un contragolpe, como lo hizo Villarreal en los últimos dos tantos.

También señaló que los culpables son los jugadores y no Xavi, a quién defendió y dijo que tiene toda la confianza para seguir en el cargo azulgrana.

Análisis

“No era buen partido, pero si estas 0-2 y luego vas 3-2 no se puede regalar esto. Al final pierdes... Tenemos que mejorar eso, porque es un poco... Creo que no puede pasar en un equipo top. Si tienes experiencia no puede pasar eso”.

“La culpa es de los jugadores. La culpa es nuestra. No se pueden regalar estos partidos cuando estamos perdiendo 2-0 y somos capaces de ponernos por delante 3-2. Tenemos que mejorar. Estas cosas no pueden pasar en un equipo TOP”, apuntó Frenkie.

“No podemos conceder tantos espacios. Tenemos la obligación de hacerlo mucho mejor porque a nosotros nos pasada demasiadas veces”, arremetió de Jong.

Desconexión

“Si remontas, no puede ser que en una contra tengan tanto espacio y marquen el gol. Tenemos que hacerlo mucho mejor. Nos pasa demasiado este año”.