Los dos jugadores del Manchester City que han sido ofrecidos al Real Madrid: Un brasileño y el otro inglés

Real Madrid no ve con malos ojos la llegada de Gabriel Jesús, que ya sonó para llegar el Bernabéu antes de que lo fichara el City. Eso sí, el problema es que el carioca es extracomunitario y el Real Madrid ya tiene todas esas plazas cubiertas con Vinicius, Rodrygo y Militao.

El otro futbolista ofrecido sería Raheem Sterling, el club inglés está dispuesto a abrirle la puerta, pues termina contrato en 2023. El crack perdió protagonismo bajo el mando de Guardiola.

“Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Debería aprender un idioma. Me gusta bastante el acento francés y el español”, dijo en el ‘Business of Sport US Summit’, en clara referencia a Real Madrid y PSG.

Las intenciones de Sterling de salir no son nuevas, Real Madrid tendrá que reforzar el ataque ya que Jovic, Mariano y Asensio pueden ser bajas en el mercado.