¡Facturando! El Barcelona pagó a Enríquez Negreira más de medio millón por grabar partidos de España y de otras selecciones

El ‘Caso Negreira’ siempre sigue siendo noticia día tras días. En esta ocasión, el diario ‘Marca’ reveló que el Barcelona pagó aproximadamente 518.019 euros por la grabación de partidos de la selección de España, de otras escuadras internacionales y no del club azulgrana.

La Fiscalía indicó que estos vídeos no se han podido encontrar. Y es que el Barcelona negó tenerlos cuando fueron requeridos por la justicia.

“En cuanto a copia de los informes, vídeos o cualesquiera otros soportes físicos en los que se materializa el servicio, el club no ha podido localizarlos, puesto que las personas encargadas de tales trabajos ya no se encuentran en el club, y por ello no se ha podido encontrar la requerida documentación”, añadía la información de la Fiscalía.