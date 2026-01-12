El nuevo orden del fútbol: Lamine Yamal y Haaland encabezan el XI más caro que olvida a Mbappé una vez más

Los números en el fútbol actual ya no son un simple reflejo del presente, sino una inversión a futuro. La última ventana de mercado tras el cierre de la evaluación invernal en las principales ligas europeas nos ha dejado una imagen que pocos preveían. La jerarquía se ha invertido, por lo que ya no es suficiente ser una superestrella global para alcanzar la cima económica; ahora la edad y la capacidad de reventa marcan la pauta y dejan fuera de la foto a nombres que parecían innegociables, como Kylian Mbappé. Este once teórico está valorado en 1.490 millones de dólares, un número abrumador que muestra cómo se mueve la industria. Los fanáticos estudian estos números con la misma intensidad con la que persiguen los mejores bonos de bienvenida para hacer sus pronósticos deportivos, pues saben que en el deporte de alto nivel todo importa. La diferencia es que los algoritmos de valoración de mercado no tienen emociones ni historial, solo conocen el rendimiento actual y futuro.

Una defensa donde la juventud impera

En la meta está Gianluigi Donnarumma, con un valor de 49 millones de dólares. El italiano es sorprendentemente uno de los más veteranos de este conjunto, a pesar de estar aún en sus veintitantos. Frente a él, la línea defensiva ratifica el giro; los carrileros son para Achraf Hakimi (88 M€) y Nuno Mendes (82 M€); ambos son laterales totales, que defienden y atacan con la misma intensidad. El eje de la defensa es una combinación de realidad y promesa explosiva, 99 millones de dólares: William Saliba es el líder y uno de los mejores del mundo en su posición. Junto a él, la sorpresa Pau Cubarsí de 88 millones de dólares; su presencia evidencia que la capacidad de salida de balón y la madurez táctica desde muy temprano se cotizan en oro en el mercado actual.

El control del centro del campo

La sala de máquinas de este equipo soñado reúne talento y billetes a partes iguales. Jude Bellingham se lleva los reflectores con una etiqueta de 176 millones de dólares; el inglés te da presencia física y te da llegada al área como ningún otro. Le escolta Pedri (154 M), la pausa y la visión para hacer funcionar el resto. Un poco más atrás aparece Jamal Musiala, el alemán tasado en 143 millones que completa un trío de 473 millones de dólares. Estos tres jugadores representan lo que hoy en día buscan los grandes clubes.

La ausencia técnica de Mbappé