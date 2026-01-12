El nuevo orden del fútbol: Lamine Yamal y Haaland encabezan el XI más caro que olvida a Mbappé una vez más

En la meta está Gianluigi Donnarumma, con un valor de 49 millones de dólares. El italiano es sorprendentemente uno de los más veteranos de este conjunto, a pesar de estar aún en sus veintitantos. Frente a él, la línea defensiva ratifica el giro; los carrileros son para Achraf Hakimi (88 M€) y Nuno Mendes (82 M€); ambos son laterales totales, que defienden y atacan con la misma intensidad.El eje de la defensa es una combinación de realidad y promesa explosiva, 99 millones de dólares: William Saliba es el líder y uno de los mejores del mundo en su posición. Junto a él, la sorpresa Pau Cubarsí de 88 millones de dólares; su presencia evidencia que la capacidad de salida de balón y la madurez táctica desde muy temprano se cotizan en oro en el mercado actual.