Barcelona vs Real Madrid: ¿A qué horas se jugará la final de la Supercopa de España?

El Real Madrid tuvo menos posesión (55% por 45%), menos disparos (22 por 8) y menos córners (8 por 1) que el Atlético de Madrid. Pero ganó. Por un golazo “liberador” de Fede Valverde de falta directa al minuto y 17 segundos de partido, y por un Rodrygo que suma tres goles y tres asistencias en sus últimas cinco titularidades, pero que acabó tocado el encuentro.También lo está Antonio Rüdiger, quien forzó para jugar de inicio en el derbi a pesar de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. Con Alaba y Huijsen fuera de ritmo -ambos no salieron al campo ante la emergencia contra el Atlético de Madrid en la que acabaron como centrales Tchouaméni y Carreras-, al menos Xabi Alonso recibió la buena noticia de que Asencio, quien abandonó el campo de forma prematura, no tiene lesión.Eso sí, las miradas se centran en Kylian Mbappé. El galo aterrizó la noche del viernes en Yeda para unirse a la concentración con sus compañeros. No viajó con ellos el martes debido a un esguince en la rodilla izquierda que le ha hecho perderse los partidos contra Betis y Atlético de Madrid. Se conoció su lesión el 31 de diciembre, y el clásico es el 11 de enero. Recuperación exprés en busca del título.“No somos kamikazes”, declaró Xabi Alonso sobre cómo tratarán los minutos que pueda tener el galo, autor de 29 goles en 24 partidos esta temporada. La incógnita a resolver, si será titular o un as bajo la manga desde el banquillo. Una decisión conjunta que marcará la final, mientras Gonzalo aguarda como alternativa.