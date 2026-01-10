Barcelona vs Real Madrid: ¿A qué horas se jugará la final de la Supercopa de España?

El clásico de España también es un clásico en Arabia Saudí. Cuarta final de Supercopa seguida entre Barcelona y Real Madrid este domingo en Yeda. Frente a frente, el dominio del conjunto azulgrana contra las incertidumbres de los madridistas. Con Lamine Yamal recuperado y Kylian Mbappé apurando sus opciones. Llega el Barça a la final tras haber goleado al Athletic Club en semifinales (5-0). Y sin Lamine Yamal de inicio, debido a problemas estomacales. Demostración de poderío de los de Hansi Flick, que esperan trasladar al Clásico en busca del título y de la revancha del único precedente de la temporada, en el que perdieron en Liga.

Eso sí, lo hicieron con una amplia lista de bajas. Y de importancia. Sin Joan Garcia, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha... opciones limitadas tuvo el técnico para formar su once y para los cambios. Circunstancia que no se repetirá este domingo. Lamine Yamal volverá al once titular, con Raphinha en el costado izquierdo y la primera duda de Flick: darle la tercera titularidad a Ferran Torres, quien marcó ante el Athletic, o devolver al once a Lewandowski.

Además, el técnico maneja variantes tácticas. Contra el Athletic fue Eric Garcia quien hizo de pareja de Pau Cubarsí en el centro de la zaga en detrimento de un Gerard Martín que podría recuperar su lugar por su mayor velocidad al espacio para medirse a Kylian Mbappé, duda para el encuentro. Si Gerard Martín vuelve al once, Eric García retornará al centro del campo. Polivalente el futbolista español, quien vive su mejor momento en el club, y quien relegaría a Fermín al banquillo. Cuatro nombres para dos puestos en el once que dan variantes a Hansi Flick. Busca el Barcelona en Yeda alargar su dominio en España, tras ganar Liga, Copa y Supercopa la pasada temporada. Un escenario totalmente diferente al Real Madrid. Incluso con la victoria ante el Atlético de Madrid (1-2), las dudas respecto al nivel del equipo no se disiparon. Es más, aumentaron de cara a un clásico en el que el Barça aparece como un reto mayor que los de Simeone.

El Real Madrid tuvo menos posesión (55% por 45%), menos disparos (22 por 8) y menos córners (8 por 1) que el Atlético de Madrid. Pero ganó. Por un golazo “liberador” de Fede Valverde de falta directa al minuto y 17 segundos de partido, y por un Rodrygo que suma tres goles y tres asistencias en sus últimas cinco titularidades, pero que acabó tocado el encuentro. También lo está Antonio Rüdiger, quien forzó para jugar de inicio en el derbi a pesar de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. Con Alaba y Huijsen fuera de ritmo -ambos no salieron al campo ante la emergencia contra el Atlético de Madrid en la que acabaron como centrales Tchouaméni y Carreras-, al menos Xabi Alonso recibió la buena noticia de que Asencio, quien abandonó el campo de forma prematura, no tiene lesión. Eso sí, las miradas se centran en Kylian Mbappé. El galo aterrizó la noche del viernes en Yeda para unirse a la concentración con sus compañeros. No viajó con ellos el martes debido a un esguince en la rodilla izquierda que le ha hecho perderse los partidos contra Betis y Atlético de Madrid. Se conoció su lesión el 31 de diciembre, y el clásico es el 11 de enero. Recuperación exprés en busca del título. “No somos kamikazes”, declaró Xabi Alonso sobre cómo tratarán los minutos que pueda tener el galo, autor de 29 goles en 24 partidos esta temporada. La incógnita a resolver, si será titular o un as bajo la manga desde el banquillo. Una decisión conjunta que marcará la final, mientras Gonzalo aguarda como alternativa.

En este escenario se mueve un Xabi Alonso que no encuentra la estabilidad como entrenador del Real Madrid, y el clásico de la Supercopa podría marcar su futuro.

¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

El horario de la final de la Supercopa de España que disputarán Barcelona y Real Madrid este domingo 11 de enero en Arabia Saudita: • Honduras, México, Guatemala, Costa Rica: 1:00 p.m. • Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m. • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m. • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m. • España: 8:00 p.m. En Honduras, así como México y resto de Centroamérica, la final de la Supercopa de España se verá por Sky Sports. En Estados Unidos podrás mirar El Clásico por ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App y ABC App. En Argentina, Paraguay y Uruguay lo podrás ver en Flow Sports. En Colombia, la transmisión va por Win+. En Perú la transmisión va por América TV y Movistar Deportes. Y finalmente, si estás en España, míralo por televisión a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

- Alineaciones probables: