Endrick revela el ídolo que hizo que se hiciera del Real Madrid, su comparación con Vinicius ¿y contempla salir cedido?

Endrick afirma que no le asusta llegar a un club de la categoría del Real Madrid y cuenta por qué terminó fichando por el equipo merengue.

“Me han dado muchos consejos. Me han hablado mucho de los entrenamientos, partidos, la ciudad... Del calor, del frío, de consejos... Ahora seguiremos hablando”.

“Estoy feliz y agradezco por ver a mi familia feliz. Veo a mis padres y es emocionante. Agradezco a los dos porque son las llaves de mi vida. Si no es por ellos yo no estoy aquí”.

“No estaba en los planes, pero es el sueño de mi vida. Cristiano era mi ídolo y es por eso por lo que yo me hice aficionado del Real Madrid. Estar jugando en el Madrid es impresionante para mí. Espero que juntos podamos hacer una gran historia”.

“No, si Dios me ha dado esta responsabilidad es porque sabe que puedo estar aquí”.

“Estoy enamorado del Madrid y quiero estar aquí. No me importa nada más. Cuando empezaron las negociaciones solo quería ir al Madrid y quiero hacer historia y retirarme aquí”.

Qué sintió al ver el estadio casi lleno

“Cuando vi el estadio lleno... pensé que vaya locura. Me han recibido muy bien. Que todo el estadio grite mi nombre es muy especial y estoy muy agradecido”

Comidas españolas

“Me estoy acostumbrando aún... pero me gusta la paella”

¿Lo mejor del día?

”Pues no me acuerdo ni lo que hice ayer, porque todo ha sido tan maravilloso... Todo lo que ha pasado hoy ha sido tan genial que no puedo quedarme con una sola. Estoy viendo a toda mi familia feliz, yo estoy muy feliz...”

Conversación con Ancelotti par ver su posición, minutos...

”No puedo pensar en eso ahora... Voy a aprender mucho con jugadores estupendos. Quiero aprender mucho y ayudar mucho al Madrid fuera y dentro del campo. Puedo aprender mucho de mis compañeros, estoy centrado en eso”.