¡Enviaron una carta! Equipo turco confirma que se retira de la Liga local tras haber sufrido muy de cerca el terremoto

“Enviaron una carta en la que informaron de que no jugarán más partidos esta temporada”, explicó Buyukekci sobre el equipo, que esta en la decimocuarta posición de la tabla con 23 puntos, uno por encima del descenso.

La región de Hatay ha sufrido gravísimos daños tras el temblor de tierra que afectó a Siria y Turquía. Y en concreto, el Hatayspor ha experimentado desgracias como la de su utillero, quien fue encontrado sin vida entre los escombros.

Allí se sigue buscando al ex del Málaga y Chelsea, entre otros, Christian Atsu. Fueron muchos los rumores que acreditaban y desacreditaban su hallazgo, pero, el entrenador del equipo lo desmintió.

“Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut. No diría esto si estuvieran en el hospital. Por favor, no escriban que ha sobrevivido sin estar seguros Estamos pasando por momentos muy difíciles”, dijo en el diario ‘Hurriyet’ Volkan Demirel.

El otro miembro del club al que se refirió Demirel en sus palabras es Savut, director deportivo de la entidad que también se encuentra desaparecido entre los escombros.

La ciudad de Hatay está unos 180 kilómetros al sur de la provincia donde tuvo su epicentro el terremoto de magnitud 7,8 que provocó más de 20.000 muertos en Turquía y Siria.