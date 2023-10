Se quería quedar en Barcelona, pero Xavi lo echó: “Hablé con el técnico y decidí quedarme, pero un día después me fui”

“Es muy fácil. Hasta el jueves no me iba a ir y el viernes la cosa cambió. Durante esa semana hubo la idea. Hablé con el míster, decidí quedarnos y el viernes salí. Es normal”.

“Cancelo me mandó unos cuantos mensajes. Sigo hablando con él, pero no le he podido ver. Está hablado y tengo una cena pendiente. Hablo mucho con ellos, con Joao, Ferran, Gavi, Pedri, Sergi Roberto... Son amigos. Joao tiene una calidad increíble. Muy contento por él como culé y como amigo mío”.

Salud mental

“He necesitado ayuda. Cuando eres tan joven, tienes partidos mejores, otros que no estás tan bien... Se centra todo en ti. Está bien analizar las cosas con pausa. No se puede llevar todo a los extremos. Hay que pensar que he hecho no tan bien e intentar corregirlo. Es una ayuda natural”.