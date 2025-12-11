Lo querían echar del Barcelona, pero renovó hasta el 2031 con dardo incluido: "Sé que ni por jugar bien soy el mejor del mundo"

Uno de los jugadores más criticados por la afición del Barcelona ha renovado este jueves con el club de sus amores hasta 2031. Se trata del defensa central Eric García, quien quedaba libre en 2026. El polivalente futbolista azulgrana se une al grupo de jugadores con un contrato más largo, junto a Joan Garcia, Ronald Araujo y Lamine Yamal. El ex Girona tenía contrato en vigor hasta 2026 pero en el han respetado su trabajo y han decidido renovarlo.

Eric firmó el nuevo acuerdo en el despacho presidencial de Joan Laporta en compañía también del vicepresidente, Rafa Yuste, el director deportivo, Deco, y su representante, Iván de la Peña. Sus padres y su hermana tampoco faltaron a la cita. En esta temporada, Eric se ha desenvuelto en cuatro zonas distintas del campo. Hansi Flick ha confiado en él para jugar en los dos perfiles del eje de la zaga, en el lateral derecho y también en el mediocentro. En los últimos partidos, se ha convertido en una buena pareja de Pedri como doble pivote.

DARDO INCLUIDO EN SU RENOVACIÓN

SU PASO POR GIRONA "Girona fue muy importante para mí. En gran parte es gracias a Míchel, la confianza que me dio. El año pasado hasta enero me estaba costando jugar, hubo opciones de salir, hablé con el míster y me dejó claro que me necesitaba en el equipo. A partir de ahí la cosa cambió. CONFIANZA DE FLICK "Hansi sobre todo me dice que sea yo mismo. Es un entrenador muy cercano, se preocupa y se nota en el rendimiento que nos saca a todos. Te da mucha libertad a la hora de jugar". "Siempre he creído que podía ser titular en el Barça. Ahora estoy disfrutando de esas titularidades y si alguna vez cambia la cosa seguiré creyendo que puedo ser titular". OFERTA DEL PSG "No he tenido conocimiento del interés del PSG. Le dije a mi representante que intentara llegar a un acuerdo aquí". "Desde pequeño ya venía al Camp Nou, la época de Pep, todos los títulos que ganaban... El sueño es llegar a eso. Ahora somos un equipo muy joven, que sabemos lo que significa el Barcelona, creo que tenemos un futuro increíble. Estamos creciendo a pasos agigantados".