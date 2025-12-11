Lo querían echar del Barcelona, pero renovó hasta el 2031 con dardo incluido: "Sé que ni por jugar bien soy el mejor del mundo"

<b>SU PASO POR GIRONA</b>"Girona fue muy importante para mí. En gran parte es gracias a Míchel, la confianza que me dio. El año pasado hasta enero me estaba costando jugar, hubo opciones de salir, hablé con el míster y me dejó claro que me necesitaba en el equipo. A partir de ahí la cosa cambió.<b>CONFIANZA DE FLICK</b>"Hansi sobre todo me dice que sea yo mismo. Es un entrenador muy cercano, se preocupa y se nota en el rendimiento que nos saca a todos. Te da mucha libertad a la hora de jugar"."Siempre he creído que podía ser titular en el Barça. Ahora estoy disfrutando de esas titularidades y si alguna vez cambia la cosa seguiré creyendo que puedo ser titular".<b>OFERTA DEL PSG</b>"No he tenido conocimiento del interés del PSG. Le dije a mi representante que intentara llegar a un acuerdo aquí"."Desde pequeño ya venía al Camp Nou, la época de Pep, todos los títulos que ganaban... El sueño es llegar a eso. Ahora somos un equipo muy joven, que sabemos lo que significa el Barcelona, creo que tenemos un futuro increíble. Estamos creciendo a pasos agigantados".