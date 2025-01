Escándalo en Milan: el técnico Sergio Conceicao casi se va a los golpes con el futbolista Davide Calabria

A pesar de que en las entrevistas posteriores ambos calmaron las aguas del escándalo, desde Italia afirman que la relación es tensa hace varios días por diversos problemas en la convivencia.

El desarrollo del encuentro fue adverso para el cuadro Rossoneri, ya que la visita se puso por delante el marcador por el tanto de Matteo Cancellieri.

A pesar de que logró igualar el resultado tras el tanto de penal por parte de Christian Pulisic, volvió a quedar en desventaja por el gol de Enrico Del Prato. No obstante, logró quedarse con los tres puntos tras convertir en el minuto 91 y 94 de la mano de Tijani Reijnders y Samuel Chukweze, respectivamente.

Y, en medio de la euforia en la que estaba envuelta entre los jugadores del equipo y los aficionados, se vivió la tensa discusión entre Conceição y Calabria. De hecho, a penas el árbitro hizo sonar el silbato para marcar el final, el portugués salió corriendo desde el banco de suplentes para buscar al lateral.

A pesar de que parte de su staff y el resto de los futbolistas intentaron calmarlo, el director técnico se plantó cara a cara con el italiano y comenzó a recriminarlo con el dedo, mientras este le respondía.

A pesar de que lograron separarlos rápidamente y siguieron con los festejos, medios de Italia señalaron a los posibles problemas entre ambos que habrían desencadenado en la discusión.

Según informaron La Gazzetta dello Sport y Tuttosport, Calabria habría sido visto en un concierto del rapero Lazza el día viernes por la noche, dos días antes del partido contra el Parma.

Esto no le habría sentado bien al técnico, quien optó por sacarle la cinta de capitán al experimentado lateral de 28 años y dársela al arquero Mike Maignan.

Aunque este no fue el único futbolista del Milan que fue visto en la fiesta, ya que también estuvieron involucrados Theo Hernández (fue reemplazado al entretiempo), Ruben Loftus-Cheek (no fue convocado) y Francesco Camarda (no ingresó al partido).

“Miro los partidos y los escucho con mucha pasión. Había un poco más de adrenalina. Hubo una situación en el partido de la que hablé con Calabria y, en mi opinión, hubo algunas palabras de más. Para mí, todos los futbolistas son importantes, como una familia. Si tengo un hijo que se porta mal, se lo digo”, remarcó Conceição en la conferencia de prensa posterior.

A su vez, aseguró: “Y aquí es lo mismo. No hay hipocresía: nos decimos las cosas como hombres. Es cierto, no fue agradable, pero eso es normal en el fútbol, no estamos en la iglesia. Ya hemos aclarado las cosas”.

Por su parte, Calabria también fue en la misma línea de que fue una situación que quedó en la cancha: “¿Discusión con Conceição? Es una cosa de campo. La adrenalina estaba bastante alta, pero fue un malentendido. Luego arreglamos las cosas, se acabó todo. Ahora me río cuando veo las imágenes. También pido disculpas porque fue así. Hay algo que hemos cambiado. Soy honesto, no es un año positivo. También hay problemas personales de los que no quiero hablar. Lo único que importa es que le vaya bien al Milán“.

Cabe resaltar que el técnico portugués recaló en el Milan a principios de enero, después de que Paulo Fonseca fuera destituido por los malos resultados. Y su comienzo fue estelar, ya que se consagró campeón de la Supercopa de Italia al vencer al Inter en una frenética final por 3 a 2, en otro partido que logró imponerse con goles en el tiempo de descuento.

Al mismo tiempo, Conceição logró enderezar el rumbo del conjunto Rossoneri, debido a que concretó cinco victorias, un empate y una derrota en sus primeros siete partidos dirigidos. Con este panorama, además del título conseguido, escaló hasta la sexta posición en la Serie A con 34 unidades.